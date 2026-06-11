追加点を許し2回を投げ終えた巨人・田中将。このイニングで降板した＝楽天モバイルパーク巨人の田中将は11日、古巣の楽天戦に初めて登板し、2回を6安打5失点でKOされた。一回に先頭打者の安打を起点に1死三塁とされ、辰己のゴロをはじいて適時内野安打としてしまう。その後も渡辺佳の適時二塁打などを許し、この回は4失点。二回も失点して今季最短で交代し「いいようにやられてしまった。悔しさしかない」と唇をかんだ。計11年