村上離脱で…抜擢が決まった24歳【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦で負傷交代した。開幕からアーチを量産する村上のアクシデントを米メディアが一斉に速報したなか、実は傘下3Aシャーロットの試合でも動きがあった。村上は3回の打席での走塁中に、右太もも裏を痛めて交代。試合後、米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサ