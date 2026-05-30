「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で2試合連続となる10号ソロを放った。6年連続で2桁本塁打に達成。観戦に訪れた球団OBのクレイトン・カーショー氏も立ち上がり拍手を送った。3回に迎えた第2打席、大谷は低めの変化球をうまく捉えて右翼ス