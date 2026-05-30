「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で2試合連続となる10号ソロを放った。6年連続で2桁本塁打に達成。観戦に訪れた球団OBのクレイトン・カーショー氏も立ち上がり拍手を送った。

3回に迎えた第2打席、大谷は低めの変化球をうまく捉えて右翼スタンドにアーチを描いた。打球速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）、角度27度の一発で、メジャー通算300本塁打まであと10本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り12本とした。

昨年5月は絶好調。打率.309、15本塁打、27打点、OPS1.180で、自身6度目となる月間最優秀選手（MVP）に輝いた。しかし今年5月は、一時は25打席連続ノーヒットなど不振に苦しんだが、徐々に本領を発揮。二刀流出場の27日（同28日）のロッキーズ戦は、菅野智之投手から先頭打者弾を放った。

大谷は試合前時点で、打者としては55試合に出場し打率.269（193打数50安打）、9本塁打、30打点、OPS.882。投手としては9試合に登板し5勝2敗、防御率0.82の好成績を残している。（Full-Count編集部）