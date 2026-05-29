「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花さんは27日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦のセレモニアルピッチに登場し、見事なノーバウンド投球を披露した。大役後に自身のX（旧ツイッター）を更新して思いを告白。「ももちゃん凄いよ」「完璧で究極のアイドル」とファンも笑顔になった。DeNAは26日からのオリックス3連戦を「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」として開催し