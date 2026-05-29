キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で、ヴァルキリーコミックス『クラス全員で魔王転生！僕は「自販機作製ギフト」を選び砂漠にダンジョンをつくります！』の1巻分完全無料キャンペーンが開催されている。小説家になろう発のダンジョン運営ファンタジー、待望のコミカライズ！帝国の名門校に奨学生として通うも、平民という身分からイジメの標的にされて