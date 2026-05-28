5月から7月にかけて旬を迎えるサクランボの適切な保存方法について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…冷蔵庫はNG！？」これが「サクランボ」の“正しい保存法”です！公式アカウントは「旬を迎えるサクランボ どこに置いていますか？」と投稿。その上で「実は、温度変化に弱いサクランボ」「常温で買ったものは、冷蔵庫よりも『涼しい場所＋新聞紙』が向いているそうです」とコメントして