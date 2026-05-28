サウナ室内の蒸気をタオルであおぐ「熱波師」の日本一を決める大会が6月3日から横浜で始まります。この大会に大学生が大分から初出場。しかし、大きな壁に立ち向かっています。 【写真を見る】熱波師の全国大会に出るのにサウナに入れない？大分から初出場の大学生が逆境に挑む 熱波師日本一へ大分から初エントリー JR大分駅直結の温浴施設「シティスパてんくう」でアルバイトとして働く、別府大4年の二宮里綺さん（2