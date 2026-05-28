ソフトバンクは、ワイモバイルの新商品として、家族によるスマートフォン操作のサポート機能や充実した健康管理機能を搭載した5G対応スマートフォン「かんたんスマホ5」を6月4日に発売する。本日28日より予約受付を開始する。製造メーカーはZTE。 価格は一括で4万6800円。新規やMNPなどの各種割引や「新トクするサポート（A）」を適用することで、実質24円で利用できる。 画面共