高野連が採用を検討…7回制について語る徳島藍住シニア・白川哲司監督日本高野連は昨年、「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」を1月から11月までに計10回実施。9イニングを戦うことを前提に入学している選手の心情を考慮し、全ての公式戦で「7イニング制」を採用するのは、2028年の第100回記念選抜高校野球大会ならびに各都道府県の春季大会からが望ましいとした。今月30日に有識者や指導者による意見交換会が開かれる予