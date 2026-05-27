またもや打ちました。熊本市出身で、メジャーリーグ・シカゴホワイトソックスの村上宗隆選手が2戦連発です。19号ホームランは起死回生の一発でした。ツインズ戦に2番・ファーストで出場した村上宗隆選手。2点を追う8回、25日、メジャーに昇格した西田陸浮選手がチャンスをつくり、打席が回ると…変化球を振り抜いた打球は、あっという間にライトスタンドへ。リーグ単独トップの19号は起死回生