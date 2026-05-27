大人になったいまもキャラクターグッズは大好きだけど、持ち歩くときになんとなく躊躇してしまう。そんな人は少なくないのかもしれません。かくいう私もそのひとり。年齢なんて気にする必要はない、と頭ではわかっていても、そのいっぽうで「40過ぎても身につけていいのだろうか」などと余計なことを考えてしまうのです（涙）。雑誌『オトナミューズ』最新号の付録は「ピーナッツ（PEANUTS）」。編集部に実物が届いたのでさっそく