マツダ ロードスターRF｜Mazda Roadster RF 想定外の大ヒットとなった「MSpRロードスター」と第2弾構想 2025年10月に発表されたマツダスピリットレーシング（以下、MSpR）ロードスター。限定200台の12Rは48倍の競争率となり、2200台限定のコアモデルも数週間でほぼ完売になるほどの人気となった。これはマツダとしても予想外の出来事で、発売日の10月24日には第2弾の検討開始を発表し