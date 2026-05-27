ロッキーズ戦の4回に右手甲付近に死球 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦で、右手甲付近に死球を受けた。球場からはブーイングがあがった。4回1死二、三塁で迎えた第3打席だった。左腕のフリーランドが投じた85.2マイル（137.1キロ）のチェンジアップが抜けて大谷の右手甲付近に当たった。大谷は顔を歪めたが、ガード