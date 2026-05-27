ルーキー・立石の打撃内容、野口寿浩氏が解説■日本ハム 4ー0 阪神（26日・甲子園）打てなくても大器の片りんを示した。阪神・立石正広内野手は26日、甲子園で行われた日本ハム戦に「2番・三塁」で先発出場。昨年の沢村賞投手である伊藤大海投手に無安打に封じられ、試合も0-4で敗れた。チームの連勝も5でストップ。見せ場は作れなかったものの、現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿