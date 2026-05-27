ドジャースタジアムで取材対応ロッキーズの菅野智之投手が26日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦前に取材に応じた。前日に巨人が阿部慎之助監督の辞任を発表したが「僕が軽々しく発言するのは違う」などと複雑な胸中を明かした。報道陣に囲まれた菅野は「僕が軽々しく発言するのは違うと思いますし、選手たちはシーズンが残っているので最後まで戦ってほしいなという気持ちはあります」と述べるにとどめた。巨人を離れて2年