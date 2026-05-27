伊藤大海が完封できた要因、野口寿浩氏が解説■日本ハム 4ー0 阪神（26日・甲子園）付け入る隙を与えなかった。日本ハム・伊藤大海投手は26日、交流戦開幕となる敵地・甲子園での阪神戦に先発登板。セ・リーグ首位の強力打線を封じ込め、4-0の勝利に導いた。今季初完封でパ・リーグ単独トップに立つ6勝目。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「完璧な投球だったと思います」