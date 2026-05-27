アレフ（札幌市白石区）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」の「夏氷ソフト」2種が5月27日から期間限定で販売されます。【写真】ドラゴンフルーツのかき氷？エキゾチックな「夏氷ソフト」をもっと！王道バージョンも！夏氷ソフトは、果肉入りの氷に北海道ソフトクリームを乗せたメニューで、果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをか