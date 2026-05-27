専門家が「野球指導者講習会」で語った最新の熱中症対策まもなく夏本番を迎えるが、今年は早い時期から平年よりも気温の高い日が多くなっている。野球は熱中症リスクが高い競技だからこそ、大人が新しい知識を学ぶことが大切だ。今年初めに東京都内で開催された「野球指導者講習会」での専門家の言葉から、最新の知識をまとめて猛暑に備えたい。・野球の長い試合やユニホームは体にどう影響するのか。・特に熱中症になりやすいポ