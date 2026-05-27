放送席が見逃さなかった大谷翔平の好走塁【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）大谷翔平投手の積極走塁が試合の流れを変えた。ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦。7回に4点を奪い、5-3の逆転勝利で3連勝を飾った。解説として試合を見守った球団OBのエリック・キャロス氏は「このイニングで一番大きかった」と、逆転につながった大谷の走塁を絶賛した。全力プレーを続け