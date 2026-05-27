世界卓球で銀メダルを獲得した女子日本代表。（前列左から）張本、早田のダブルエースを中心に奮闘した「2026ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球団体戦）」が、現地時間4月28日から5月10日にかけてイギリス・ロンドンで行なわれた。男女共に充実した陣容をそろえた日本代表には、金メダル獲得も期待されていた。【写真】中国の絶対女王・孫穎莎と存在感を示したカットマンの橋本男子は、エースの張本智和（世