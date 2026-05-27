本拠地ロッキーズ戦 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場する。この日はスタメンを入れ替え、ここまで11本塁打で3試合連続安打中のパヘスを2番、打率.165と苦しむベッツの打順を下げて4番に置いた。先発マウンドには新加入の左腕ラウアーがあがる。大谷は前日のカード初戦で3打数1