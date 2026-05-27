中南米の野球を経験…谷口容基さんが説明する“横手送球”のメリット“美しいフォーム”を追い求める必要はない。ドミニカ共和国など海外でのプレー経験が豊富な谷口容基さんは現在、関西を拠点にオンライン野球教室「DREAM SCHOOL」などで小中高生から大学、独立リーグの選手まで幅広く指導している。異国での経験を落とし込んだ柔軟な指導法で選手の個性を生かし、技術を伸ばしている。野球教室で、谷口さんは送球フォームを矯