元中日の豊田誠佑氏は引退後にコーチ、スカウト、寮長で尽力悲しい別れがあった。元中日の豊田誠佑氏は2019年1月30日に名古屋市中川区に居酒屋「おちょうしもん」をオープンした。2014年シーズン限りで中日合宿所「昇竜館」館長を退任。選手、コーチ、スカウトも経験した36年間の“ドラゴンズ生活”を終えてから、4年ちょっとの月日を経ての再スタートだったが、そこにたどりつくまでにはいろんなことがあったし、その後にも……