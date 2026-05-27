徳島県の野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが語る“手打ちの原因”子どもたちに多い“打撃のエラー動作”に「手打ち」が挙げられる。バットの芯に当てようとするあまり、手を前に出して当てにいくスイングになってしまう。その原因は、指導者の声掛けにあるかもしれない。徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが、手打ちになる理由と改善ポイントを明かした。試合で、打席に向かう選手に「こ