●あす27日(水)は降ったり止んだり 空気ジメジメ続く●あさって28日(木)も雨が残る その後は週末に向けて晴れて厳しい暑さに●日本の南の海上で台風発生の兆し 来週は前線や台風の動向に要注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう26日(火)の県内は、午前は晴れ間がありましたが、午後は次第に厚みのある雲が増え、少し雨がパラついた所もありました。気象衛星による雲画像を見ていくと、低気圧に伴う雲の塊が東シナ海から西日本へと