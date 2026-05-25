森下は5万3954票を集める…佐藤輝明も5万票超え日本野球機構（NPB）は25日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の中間発表を更新した。最多得票はセ・リーグ外野手部門の森下翔太（阪神）の5万3954票となった。首位を走る阪神は、三塁手部門の佐藤輝明が同じく5万票超え（5万483）。先発投手の高橋遥人、捕手の坂本誠志郎、一塁手の大山悠輔、二塁手の中野拓夢と6部門でトップを“独占”した。パ・リーグではDH部