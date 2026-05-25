鷹・庄子が好守連発でチームの勝利に貢献ソフトバンクの庄子雄大内野手は24日、本拠地で行われた日本ハム戦に「9番・遊撃」で先発出場。2回と4回にチームを救う好守を披露し、勝利に貢献した。この2度の好守にファンからは「普通に源田並みに上手くて草」「守備エグいな」と驚きと喜びの声が上がっている。まずは2回2死の場面、郡司裕也捕手の二遊間を抜けるかという打球に即反応。足を使って追いつくと、そのまま一回転して一