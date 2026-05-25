“春の全国王者”桐生第一中が磨く「1歩目のこだわり」何気ない毎日の積み重ねが、揺るぎない実力になる。3月に行われた中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」で初優勝を収めた桐生第一中（大会当時は「桐生大附属中」、4月に校名変更）の齋藤健子郎監督は、キャッチボールで意識すべき“習慣”が実戦での失点阻止に直結すると語る。創部3年目で日本一に輝いたチームが、