おなじみの野菜を新たな発想でおいしく味わう副菜のアイデアをご紹介。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんです。今回のレシピは「ゆでキャベたま」。一年をとおして使えるキャベツを、ドレッシング感覚の半熟卵でアレンジします。新たなおいしさに出合えるキャベツ×半熟卵の副菜さっとゆでたキャベツに、とろとろの半熟卵をドレッシングのようにからめて。●ゆでキャベたま【材料（4人分）】 キャベ