中学硬式強豪「関メディ」の井戸伸年総監督は7回制に肯定的高校野球における「7イニング制」導入について、高野連と指導者、有識者などによる意見交換会が今月30日に開かれる。ルールが変わるかもしれない高校野球のステージへ、教え子たちを送り出す指導者は、この検討策をどう思っているのか。4度の全国制覇を誇る中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、「7イニング制でいいんじゃないでしょうか