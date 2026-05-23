気になりながらも、ついあと回しにしてしまう片付け。子どもがいると、学用品などでますますものが増える一方です。今回は、モデル・俳優として活躍し、2人の男の子を育てる加藤ローサさんに、「捨て活」をめぐる葛藤や、日々をご機嫌に過ごすための工夫について教えてくれました。今年こそは手放してすっきりさせたい！片付けって、いつまでたっても終わらない永遠の課題ですよね。【写真】加藤ローサさんが最近ハマっているもの