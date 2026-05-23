海外暮らしであえて家に“玄関”をつくったメリットを紹介します。教えてくれたのは、50代で旅暮らしをしているRitaさん。スペイン留学3年を経て、ジョージアに7か月、現在はタイを拠点に暮らしています。海外と日本の文化の違いについて、また、快適に暮らす工夫を伺いました。海外の家には「玄関」がない3か国に暮らして気づいたことは、どの国も、家の入口はとてもシンプルだということ。ドアをあけたら、すぐにリビング。“外