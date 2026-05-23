戸建住宅を建てる際、悩む人が多いのが「洗濯物を干すスペース」問題。整理収納アドバイザー1級で住宅収納スペシャリストの資格をもつ武井優音さんは、家づくりの際、室内干しを前提にした間取りにしたことで「家事がぐっとラクになった」そう。今回、武井さんが実感した間取りのメリットと、ラクを最優先にした「洗濯ルーティン」について教えてもらいました。室内干しを前提にした家づくりわが家は、筆者、夫と長男（11歳）、二