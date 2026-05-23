マイボイスコムは2026年5月20日、8回目となる「解熱鎮痛剤」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月1日〜7日の期間、アンケートモニター11,073名を対象にインターネット調査(ネットリサーチ)で実施し、解熱鎮痛剤の利用状況やここ2〜3年間に悩まされた症状などについて調べている。○直近1年間の市販の解熱鎮痛剤の利用者は4割強で上位はロキソニンSなど直近1年間に利用した解熱鎮痛剤直近1年間に市販の解熱鎮痛剤を利用し