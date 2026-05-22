MozillaがウェブブラウザのFirefoxに、USB経由で接続した外部デバイスとウェブアプリが直接通信できる「Web Serial」のサポートを追加したことを発表しました。これによりマイクロコントローラーや開発ボード、3Dプリンタなどの各種電子工作デバイスをブラウザから直接制御できるようになります。Announcing Web Serial Support in Firefox - Mozilla Hacks - the Web developer bloghttps://hacks.mozilla.org/2026/05/web-serial