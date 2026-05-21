バブリーキャラでおなじみのタレント・平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片づけ本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、新年度になって、暮らしを変えた“あるアイテム”に出合ったそう。さらに、新たに始めた来客用布団の収納法についても教えてくれました。連休は娘や友達とお出かけ！やっぴー！GWも無事終わり、バラが咲き誇る美しい季節。わが家は娘と初めてミュージカルを観に行ったり、中学時代の友人