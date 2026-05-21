県南、海陽町の大里松原海岸で先ごろ、アカウミガメが上陸した跡とみられる足跡が見つかりました。ウミガメの上陸確認は、2026年初めてです。日和佐うみがめ博物館カレッタによりますと、5月16日朝、海陽町の大里松原海岸で、地元の住民がウミガメのものとみられる足跡を見つけました。連絡を受けたカレッタの職員が調べたところ、波打ち際から約30メートルにわたって続くアカウミガメの足跡と、産卵のために掘ったとみられ