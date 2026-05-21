大谷の打球を追った中堅のメリルが途中交代【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）大谷翔平投手が放った今季初の二刀流弾は、パドレスに失点以上のダメージを与えたようだ。ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でパドレスと対戦。大谷は「1番・投手」で先発出場し、初回の第1打席で自らを援護する先頭打者アーチを放った。大谷がプレーボール直後の初球を捉えた打球は、打球速度111.3マイル（約179.