100歳を目前に、今なお現役でゴルフを楽しむ男性がいます。元気の秘訣とゴルフへの情熱を取材しました。 【写真を見る】御年99歳のゴルファー、ドライバーは150超え「“若者”と一緒に楽しく」現役でグリーンに立つ元気の秘訣 ドライバー飛距離は150ヤード超 しなやかなスイングでショットを打つ大分県佐伯市の宮本通さん。1926年（昭和元年）12月生まれの99歳です。 宮本さん：「100球打つと調