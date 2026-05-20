球団発表オリックスは20日、宮城大弥投手が米国で左肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けたと発表した。4月9日のロッテ戦で緊急降板し、同10日に登録を抹消されていた。今季の復帰は絶望的となった。今季3試合目の先発マウンドとなったロッテ戦でアクシデントに見舞われた。6回2死満塁の場面で、宮城の異変に気付き駆けつけたコーチとともにベンチへ退くとそのまま交代。一夜明けた10日に登録を外され、球団は検