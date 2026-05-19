locofrank × GOOD4NOTHINGが5月20日、初の共作シングル「Six-Pack Attitude」を配信リリースすることに加え、全国6箇所を巡るスプリットツアー＜HANGOVER TOUR＞を今夏開催することが発表となった。◆locofrank × GOOD4NOTHING 画像大阪メロディックパンクシーンの最前線を長年にわたって走り続け、互いに深いリスペクトで結ばれた盟友2組が奇跡の合体を果たすかたちだ。locofrank × GOOD4NOTHINGによる初の共作シングルは、両