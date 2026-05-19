SF作家・藤井太洋の書き下ろしクライム小説がWIRED.jpにて連載開始。舞台は2026年、新宿・歌舞伎町。腕利きハッカーのセブンと「防犯協会」を営む大熊のもとに、昼から酒臭い半グレ・久保田と地味なアシスタントの狭山が現れる。「ある会社の弱みが知りたい」──合法と違法の境界で、仕事の歯車が動きはじめた。