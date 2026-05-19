弘法大師ゆかりの遍路道を歩く「空海の道」ウォークが5月17日、阿波市と吉野川市で開催されました。このイベントは、約1200年前に空海が歩いたとされる遍路道を巡って、地域の景色を楽しんでもらおうと毎年行われています。「空海の道」ウォークは、初心者から中級者向けの平地コースと、上級者向けの山道コースの2つのコースがあります。スタート地点の四国霊場十番札所・切幡寺で出発式が行