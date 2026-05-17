夫と小学生の子どもの3人家族で、夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたないシンプルライフ」にシフト。その快適さをインスタグラムで発信しているかなさん（40代）。ここでは、かなさんが洗面所、ダイニングテーブル、キッチンで実践している、無理なく続く収納や片付けの工夫について語ります。1：ワンアクションで完了「カゴ投げ込み」収納私はものを減らすのは苦になりませんが、使ったものを元に戻すのが苦手です。あとで