17日（日）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME3が横浜アリーナで行われ、大阪ブルテオンがサントリーサンバーズ大阪に勝利。初代王者を破りSVリーグ2代目王者の栄冠を掴んだ。 今シーズン限りでの現役引退を発表している大阪Ｂの清水邦広にとって最後の公式戦。最後にSVリーグのタイトルを手にし有終の美を飾った。 長いキャリアを持つ清水だが、「若い