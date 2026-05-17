ESSEベストフレンズ101で整理収納コンサルタントの奥田明子さんは、今までさまざまなキッチングッズを試してきたそう。そのなかで「10年以上愛用していて、これからも使いたいもの」を3つ紹介します。ワインオープナーやタワシなど、かゆいところに手が届くアイテムが勢ぞろいです。1：カルディのソムリエナイフ。ワインのコルク抜きで愛用今から15年くらい前に、カルディコーヒーファームで5年ほど働いていました。そのときから愛