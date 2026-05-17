年中、安価で手に入るお助け食材の「もやし」。今回は、やる気1％でもおいしくできるレシピをSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、炒めるだけでOKの「モヤシとギョニソ（魚肉ソーセージ）の中華炒め」のレシピを教えてもらいました。家計の強い味方、モヤシを魚肉ソーセージと合わせて魚肉ソーセージは炒めて、香ばしさ＆うま味をアップ。シンプルだけど、間違いなくおいしいモヤシ炒めをぜひ！●モヤシとギョニ