プロが愛用する無印良品のキッチン用品を紹介します。教えてくれたのは、料理研究家でダイエットカウンセラーのおにゃさん。普段の料理で手放せないのが、無印良品の調理スプーンとトングなのだとか。理由を詳しく伺いました。40代、キッチン用品はシンプルなものを選ぶ40代を過ぎた頃から、自分なりの暮らしのペースがつかめてきた気がします。料理も、高機能な道具を次々と試すより、毎日さっと手に取れるシンプルなものの方がず