DA PUMPが、2026年8月〜11月開催の全国ツアー「LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th」のツアータイトルと、宮城・埼玉の追加公演決定を発表した。今回のツアータイトル「LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th」には、1997年のデビューから今年2026年6月でデビュー満29周年、そして30周年目のアニバーサリーイヤー突入に向けた熱意が込められているという。また、以下本ツアータイトルのコンセプトも発表した。◆◆◆